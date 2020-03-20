Как проходит автоэкспертиза

К сожалению, автовладельцам периодически приходится сталкиваться с необходимостью проведения экспертизы транспортного средства. Что представляет из себя автоэкспертиза и как она проводится, знают не все. Тем не менее, ничего сложного в этой процедуре нет. Но прежде, чем обращаться в центр экспертиз, стоит познакомиться с тем, как все должно проходить.

Итак, автотехническая экспертиза состоит из несколько этапов. Первое, что следует сделать, выбрав компанию, производяющую независимую экспертизу, это заключить с ней договор обслуживания. Разумеется, перед подписанием документа, вас проконсультируют по расценкам, организационным вопросам и другим формальностям. Если условия обслуживания вас устраивают, итогом первого этапа для вас становится заключение письменного договора на автоэкспертизу.

Следующий этап — оповещение всех лиц, которые заинтересованы в проведении данной экспертизы. Оповещение производится посредством рассылки телеграмм. Уведомления отправляются участникам дорожно-транспортного происшествия и представителям страховых компаний. Телеграммы обязательно должны быть с уведомлением о вручении. Уведомления следует хранить, так как если телеграмма доставляется по адресу, указанному в справке ГАИ, а владелец транспортного средства там не проживает, вина за неправильно указанный адрес ложится на него. А вы, со своей стороны, выполнили все требования закона: отправили уведомление по указанному адресу.

В почтовом отделении следует сделать копию отправляемой телеграммы и заверить ее работником почтовой службы. Таким образом, у вас на руках будет свидетельство того, что телеграмма содержит именно приглашение на автоэкспертизу, а не какую-либо постороннюю информацию. Телеграмма должна быть отправлена не позднее, чем за пять суток до проведения экспертизы.

В назначенный день представители компании-исполнителя (рекомендуем воспользоваться услугами Межрегионального центра экспертизы и оценки) проводят осмотр автомобиля. Производится осмотр транспортного средства и его фотографирование. После этого специалисты составляют акт осмотра и подписывают его.

На основании составленного акта делается расчет стоимости предстоящего ремонта. В расчете учитываются все нюансы: длительность работ, методы ремонта, последовательность процедур и так далее.

По окончании всех работ у вас на руках должен оказаться полный отчет о проведенной независимой экспертизе. На его основании вы можете требовать от виновника дорожно-транспортного происшествия компенсации затрат на ремонт автомобиля.