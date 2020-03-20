Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 появился в продаже

Речь идет о внедорожнике от китайской компании BAW, которая выпускает автомобиль с 1964 года.

Этот автомобиль является аналогом ГАЗ-69 и УАЗ-469. Обновленный внедорожник BJ212 отличается от предшественника слегка обновленной внешностью.

Модель все также имеет рамную конструкцию, а моторная гамма представлена 1,5-литровым двигателем 4A91T от Mitsubishi.

Его мощность составляет 136 л.с., работая в паре с пятискоростной механикой и жестко подключаемым полным приводом.

Список оборудования обновленного BJ212 пополнился новыми системами безопасности.

Оценили модель 2020 года в 77 700 юаней или 820 тыс. рублей, а топовый вариант обойдется в 94 400 юаней или 995 тыс. рублей.