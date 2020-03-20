Речь идет о внедорожнике от китайской компании BAW, которая выпускает автомобиль с 1964 года.
Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 появился в продаже
20.03.2020 21:36
14 0
Этот автомобиль является аналогом ГАЗ-69 и УАЗ-469. Обновленный внедорожник BJ212 отличается от предшественника слегка обновленной внешностью.
Модель все также имеет рамную конструкцию, а моторная гамма представлена 1,5-литровым двигателем 4A91T от Mitsubishi.
Его мощность составляет 136 л.с., работая в паре с пятискоростной механикой и жестко подключаемым полным приводом.
Список оборудования обновленного BJ212 пополнился новыми системами безопасности.
Оценили модель 2020 года в 77 700 юаней или 820 тыс. рублей, а топовый вариант обойдется в 94 400 юаней или 995 тыс. рублей.
Комментарииcomments powered by HyperComments