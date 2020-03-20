Можно ли быстро продать и купить машину в trade in

Программы по продаже авто трейд ин действуют во многих автосалонах. Пользуются популярностью среди владельцев машин отечественного и иностранного производства, которые стремятся сдать свой старый транспорт в зачет нового.

Приобретая авто по указанной схеме, клиент приезжает в автосалон на своем старом автомобиле, а уезжает уже на новом. Это финансово выгодный способ пересесть с седана на внедорожник или купить автомобиль аналогичной модели в обновленном кузове, улучшенной комплектации.

Программа трейдын также интересна тем людям, кто не желает самостоятельно заниматься продажей имеющегося в собственности транспортного средства и недостаточно разбирается в нюансах при продаже или покупке авто.

Какую машину можно сдать по trade in

При приемке машины трейд ин каждый автосалон выставляет собственные требования.

В целом они похожи и заключаются в следующем:

возраст авто не более 5-7 лет;

машина находится в хорошем техническом состоянии, имеет товарный вид;

транспортное средство пользуется спросом у потенциальных покупателей.

Автосалон стремится получить максимум прибыли в результате продажи полученного в рамках программы трейд ин автомобиля. Поэтому на этапе приемки авто с пробегом проходит тщательную диагностику на предмет состояния двигателя, подвески, КПП, рулевого управления и других систем.

Обязательной являются юридическая проверка предоставляемых владельцем машины документов. Прием б/у транспортных средств возможен при наличии ПТС, свидетельства о государственной регистрации, диагностической карты. Результатом проверки является гарантия того, что машина не заложена, не числится в угоне, не арестована сотрудниками ФССП.

Как проходит сделка

При обращении в салон возможен срочный выкуп автомобилей дорого. Стоимость, по которой салон готов принять транспортное средство, будет озвучена после его комплексной диагностики, оценки экспертом. Если собственник готов расстаться с иномаркой за озвученную цену, сотрудники автоцентра составляют договор купли-продажи и другие документы, на основании которых осуществляется передача авто в салон.

Одновременно клиент выбирает новую машину. Разницу между полученной от продажи старого авто и стоимостью нового доплачивает из собственных средств. Иногда, чтобы купить машину по трейд ин, приходится пользоваться заемными средствами. Стоит отметить, что банки-партнеры автосалонов предлагают весьма привлекательные условия кредитования на покупку подержанных авто. Ставки низкие. Предусмотрена возможность досрочного гашения кредита, комиссии отсутствуют. Решение о финансировании принимается в день обращения.

Как быстро поменять автомобиль

Владельцы транспортных средств прилагают максимум усилий для того, чтобы провести сделки по смене авто в один день. Вполне реально приехать утром в салон на старом автомобиле, чтобы по прошествии нескольких часов выехать на новом.

Шансы на быстрое проведение сделок в рамках программы трейд ин в Москве увеличиваются, если:

автовладелец обратился именно в тот салон, в котором когда-то приобретал сдаваемый автомобиль;

транспорт не имеет криминального прошлого, не участвовала в крупных ДТП;

документы на авто в порядке, а у его собственника нет долгов и проблем с законом;

продавец уже выбрал себе новый автомобиль в этом же автосалоне.

В перечисленных случаях на проверку автомобиля уходит минимум времени. Расчеты осуществляются в течение 3-4 часов.

Покупка автомобиля по программе трейд ин позволяет поменять имеющееся в собственности транспортное средство, посетив при этом всего 1 автосалон. Избавляет от необходимости размещать на всевозможных информационных площадках объявления о продаже машины. Исключает необходимость встречаться с желающими купить авто и показывать им машину.

Современный и безопасный способ продажи автомобиля через салон востребован среди владельцев иномарок, премиальных транспортных средств. Он обеспечивает безопасные расчеты по сделкам с движимым имуществом. Исключает вероятность мошенничества. Купить машину в Москве по трейд ин можно в любом из нескольких десятков автосалонов.