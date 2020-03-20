В Ухане разрешили возобновить работу автомобильных заводов

Город Ухань является автомобильной столицей Китае, а еще этот город прославился тем, что там произошла вспышка коронавируса нового типа.

В целом Китай смог остановить распространение коронавируса, которое началось в декабре 2019 года.

В том числе количество новых случаев заражения сократилось и в городе Ухань, где уже разрешают возобновлять работу автомобильных заводов.

В этом городе, напомним, осуществляется сборка автомобилей марок как Chevrolet, Renault, Peugeot и Honda, а еще там много предприятий по выпуску автозапчастей и комплектующих.