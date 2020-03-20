Город Ухань является автомобильной столицей Китае, а еще этот город прославился тем, что там произошла вспышка коронавируса нового типа.
В Ухане разрешили возобновить работу автомобильных заводов
20.03.2020 21:32
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В целом Китай смог остановить распространение коронавируса, которое началось в декабре 2019 года.
В том числе количество новых случаев заражения сократилось и в городе Ухань, где уже разрешают возобновлять работу автомобильных заводов.
В этом городе, напомним, осуществляется сборка автомобилей марок как Chevrolet, Renault, Peugeot и Honda, а еще там много предприятий по выпуску автозапчастей и комплектующих.
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