Опубликовали данные о реальном запасе хода электромобилей зимой

Специалисты норвежской ассоциации автомобилистов NAF провели собственные испытания, в ходе которых выяснили, какой запас хода у электрокаров при эксплуатации зимой.

За все время тестов экспертам удалось испытать порядка 20 электромобилей, в числе которых и популярные модели.

Для того, чтобы выявить реальный запас хода, автомобили проезжали по маршруту, который проходил по шоссе, пригородным дорогам и улицам.

Скорость движения была от 60 до 110 км/ч. Было установлено, что в среднем зимой аккумуляторы теряют около 20% запаса ходе в сравнении с заявленным показателем.

Так, у Tesla Model S реальный запас хода зимой составил 470 км, против 610 км заявленных. У кроссовера Tesla Model X показатели составили 419,6 против 507 км.

Меньше всего запас хода потеряли Hyundai Kona, Hyundai Ioniq, Volkswagen e-Up и Volkswagen e-Golf, у которых реальный пробег оказался всего на 10% меньше от заявленного. Что касается набирающего популярность Tesla Model 3, то зимой он проехал 404,4 км против 560 заявленных.

Показатель Kia e-Niro составил 360,3 км (455 км по паспорту). Также в списке оказались: Audi E-Tron 55 Quattro – 341 км (398 км), Jaguar I-Pace – 333,8 км (436 км), Renault Zoe 50 – 316,3 км (380 км), Mercedes-Benz EQC – 307 км (404 км) и Nissan Leaf 62 kW – 298,7 км (385 км).