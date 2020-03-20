Genesis представил в России новую комплектацию Genesis G70

Genesis на российском рынке представил новую комплектацию своего седана Genesis G70. Теперь «четырехдверку» можно купить в версии Business.

С новой комплектацией Genesis G70 теперь доступен в шести версиях — Premier, Business, Elegance, Advance, Supreme и Sport.

Самая доступная версия в дилерских центрах премиальной марки стоит 2 199 000 руб., а самая дорогая предлагается за 2 979 000 руб.



Genesis G70 Business получил светодиодную оптику и задние фонари, беспроводную зарядку для смартфона и подогрев руля.

Также корейская компания пересмотрела другие комплектации. Например, для комплектации Elegance стала доступна премиальная акустическая система Lexicon с 15 динамиками.

Для версии Advance теперь предлагают электронную систему помощи водителю Smart Sense, а версии Supreme и Sport теперь оснащаются новой 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов.



Моторная гамма для седана осталась без изменений. Genesis G70 можно заказать с 2,0-лиитровыми агрегатами мощностью 197 и 247 л.с.

Трансмиссия для «четырехдверки» доступна только 8-ступенчатая автоматическая с системой полного привода.