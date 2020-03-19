Прототип электромобиля был представлен весной прошлого года и с того момента информации о его вероятном серийном продолжении не было.
Fiat выпустит серийную версию концепт-кара Centoventi
19.03.2020 23:47
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Однако в недавнем интервью с зарубежными журналистами представители компании Fiat неожиданно вспомнили о концепт-каре Fiat Concept Centoventi, заявив, что он получит серийное продолжение.
Это будет новый электромобиль, предназначенный для города, который пополнит Fiat 500e. Пока о сроках выхода новинки в компании не говорят.
Напомним, что Fiat Concept Centoventi был представлен в честь 120-летия бренда.
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