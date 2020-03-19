Насколько сильно в 2020 году упадет российский авторынок

Российские аналитики решили посчитать, насколько сильным будет падение авторынка в зависимости от стоимости барреля нефти в 2020 года.

При этом отмечается, что при расчетах не учитывались форс-мажорные обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса.

Как отмечают специалисты, последние 15 лет четко наблюдается взаимосвязь между стоимостью нефти и статистикой продаж новых машин.

Математическая модель показала, что если в 2020 году средняя стоимость барреля нефти окажется на уровне 40 долларов, то в нашей стране по итогам года будет реализовано 1,27 млн авто, что на 22% меньше.

Если цены составит 50 долларов, то рынок упадет на 12%, а если средняя стоимость нефти составит 30 долларов, то в этом случае падение составит 34% до 1,08 млн проданных автомобилей.