Китайский аналог Volkswagen Tiguan показали на первых фото

Речь идет о модели Roewe RX5, которую удалось фотографировать во время тестовых испытаний.



Модель Roewe RX5 имеет дизайн очень похожий на VW Tiguan, и это можно оправдать тем, что над дизайном Roewe RX5 и Roewe i6 работал дизайнер из компании Volkswagen.

Что касается кроссовера, то RX5 скоро получит обновление, в ходе которого автомобиль обзаведется массивной решеткой радиатора, новой оптикой и обновленными бамперами.

Моторная гамма, как ожидается, будет представлена 1,5-литровым 169-сильным и мотором объёмом 2,0 литра и мощностью 220 л.с.

Среди трансмиссий предложат 6-скоростную механику или автомат. Система привода будет только на переднюю ось. О сроках выхода обновленного кроссовера и его стоимости информации пока нет.