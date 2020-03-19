Maserati испугалась показывать новый суперкар MC20 даже онлайн

Однако коронавирус внес свои коррективы не только в планы Maserati, но и ряда других автопроизводителей.

В связи с отменой крупных автомобильных салонов, а именно в Женеве и Нью-Йорке, многие компании перенесли свои презентации на попозже, либо провели презентацию новинок онлайн.

Однако это не касается Maserati, так как марка не только не смогла показать свой автомобиль, но даже не рискует провести его презентацию онлайн.

Теперь не понятно, когда смогут представить суперкар с названием Maserati MC20. В названии MC указывает на Maserati Corse, а 20 это означает текущий год.

Подробностей про готовящуюся новику пока нет, но сообщается, что на базе Maserati MC20 будет создан гоночный автомобиль, только пока неизвестно по какому регламенту его подготовят.