Коронавирус добрался и до трассы Нюрбургринга

Пандемия 2020 года стала причиной отмены многих массовых мероприятий, а также она серьезно затронула автомобильную отрасль и не только.

Так, автосалон в Женеве, который традиционно проходит в марте отменили, а мотор-шоу в Нью-Йорке пройдет не в апреле, а в конце лета.

Затронул коронавирус и знаменитую трассу Нюрбургринга, которая теперь официально закрыта.

Как стало известно, все запланированные мероприятия на ближайшее время отменяются, так как работать гоночный трек не будет до 19 апреля.

Кроме этого, было объявлено о переносе гонки на выносливость «24 часа Нюрбургринга» на 26 сентября вместо 23 мая.