Назвали компакт-кроссоверы с самым низким расходом топлива

«АВТОСТАТ» провел опрос автовладельцев кроссоверов сегмента C в России и выяснил какие из моделей имеют самый низкий расход топлива.

В отчете указано, что самым экономичным является Mazda CX-5. Эта модель получила 80,7 балла (из 100 возможных).

В целом в ТОП-5 попали исключительно японские модели — Toyota RAV4, Subaru Forester, Nissan Qashqai, Honda CR-V, причем среди них самый низкий балл оказался у CR-V – 65,8 балла.

Опрос автовладельцев по экономии топлива проводился в рамках исследования «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».

Источник «Автостат«