Назвали модели сегмента SUV с лучшей остаточной стоимостью

Исследование «Residual value – 2020» показало, что в России лидером по сохранности остаточной стоимости стад трехлетний кроссовер Hyundai Creta.

Его после трех лет эксплуатации на рынке можно продать за 87,61% от первоначальной стоимости. То есть в этом случае модель теряет в цене всего 13%.

Высокий показатель остаточной цены показывает и кроссовер Renault Duster. У него показатель составил 81,93%. В тройке лидеров оказался российский внедорожник LADA 4×4 с результатом 81,05%.