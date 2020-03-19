Седан BMW 7-Series станет электромобилем

Разработка новой генерации BMW 7-Series уже ведется и ожидается, что к концу 2021 года автомобиль выйдет на рынок.



Между тем стало известно, что BMW 7-Series после смены поколений станет электрокаром.

В частности, речь идет о появлении модификации модели с полностью электрической силовой установкой. О такой версии некоторые подробности удалось узнать журналистам BMW Blog от представителей компании.

Так, стало известно, что электрокар будет называться BMW i7.

Для него будут доступны аккумуляторы емкостью от 80 до 120 кВт-ч, то есть максимальный запас хода может составить 700 км.

Что касается самой силовой установки, то ее мощность будет около 650 лошадиных сил, а это значит, что машина может оказаться самой мощной в своем сегменте среди серийных авто.

В целом же после смены поколений для седана будет доступно четыре силовые установки, включая электрическую. Также будет гибридная версия, бензиновая и дизельная.