На «Автоторе» прогнозируют сокращение производства из-за коронавируса

«Автотор» в первом квартале 2020 года ожидает снижение производства автомобилей, а связано это со снижением поставок комплектующих из Южной Кореи.

Ориентировочно компания выпустит на 8 тыс. авто меньше от запланированного, причем в «Автоторе» не исключают еще большего падения объема производства автомобилей.

В прошлом году «Автотор» выпустил 212 тыс. машин, из которых 139 тыс. ед. автомобилей пришлось на модели марки KIA. По итогу прошлого года предприятие увеличило производство на 5%.

В начале текущего года на заводе начали собирать новую модель KIA Seltos, которая уже доступна для покупки в дилерских центрах корейской компании.