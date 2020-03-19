О том, что выпуск биотопливных моделей приостановили, стало известно еще осенью прошлого года.

Тогда временное прекращение производства Lada Vesta CNG и Largus CNG подтвердили, однако причины такого события не назвали.

Но теперь появилась информация, что АвтоВАЗ возобновит производство Lada Vesta CNG и Largus CNG, а произойдет это, в том числе и по причине выделения государством субсидий для газомоторных транспортных средств.

Как выяснили журналисты «Авто Mail.ru», субсидия на легковушку работающую на компримированном газу составит 115 тыс. рублей, а на сжиженном – до 260 тыс. рублей.