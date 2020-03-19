Из-за сбоев в системе АЕВ отзовут более 700 тыс. автомобилей Volvo

Это будет масштабный отзыв, затрагивающий все модели шведской компании.

В общей сложности отзыв затрагивает 736 430 автомобилей, сошедших с конвейера в период с ноября 2018 года по март 2020 года.

В транспортных средствах компания обнаружила сбои в работе системы экстренного торможения (АЕБ). Проблемы выявили в ходе тестов работы системы во время испытаний кроссовера XC60, который не затормозил и сбил муляж машины на дороге.

Было установлено, что причиной сбоя в работе системы является программная ошибка. В автомобилях компания обновит программное обеспечение.

Случаи ДТП из-за указанной проблемы зафиксированы не были, уточнили в компании.