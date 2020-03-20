В России восстановили уникальный бортовой грузовик УАЗ-450Д



Энтузиаст на портале Drive2 под ником Mihail124 восстановил УАЗ-450Д 1964 года выпуска. Ранее этот автомобиль находился во Владивостоке и до середины 90-х он активно использовался, а позже его использовали для поездок по тайге.

После выхода из строя двигателя машину деже не пытались ремонтировать. Позже ее продали, и она оправилась на реставрацию в Нижний Новгород. УАЗ-450 создан на агрегатах ГАЗ-69, а такие машины выпускали с 1958 по 1967 годы.