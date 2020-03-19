60-летний Mercedes-Benz за 20 млн рублей продают в России

До того, как выставить машину на продажу, ее восстановили и теперь ее состояние называют идеальным.

Объявление о продаже автомобиля, выпущенного еще в 1960 году, разместил на сайте auto.ru россиянин, сообщив, что 60-летний Mercedes-Benz находится в Новосибирске.

При этом полную реставрацию он прошел в Германии. Этот экземпляр ввезли в Россию из Германии в 2017 году.

Машина оборудована оригинальным двигателем объёмом 1,9 литра с двумя карбюраторами Solex. Пару ему составляет четырехскоростная механика, а мощность установки составляет 105 л.с. при 142 Нм.

Максимальная скорость составляет 171 км/ч. Создавали легендарный родстер на базе седана W120 Ponton. Оценили 60-летний Mercedes-Benz 190 SL в 20 млн рублей.