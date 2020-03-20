Владельцы Ferrari выделили 10 млн евро на борьбу с коронавирусом

Холдинг Exor N.V. через свои компании Fiat Chrysler Automobiles и Ferrari на борьбу с коронавирусом выделил 10 млн евро.

Эти средства направили Департаменту гражданской защиты Италии, а также холдинг Exor N.V закупил 150 аппаратов для вентиляции легких, медицинское оборудование. Все это уже оплачено и готово к отправке в Италию.

Помимо этого, FCA Bank владеющий прокатной фирмой Leasys, предоставит свои автомобили для Красного креста и волонтерам ассоциации ANPAS.

Сотрудники этих организаций смогут использовать автомобили для доставки пожилым людям еды и лекарств.

Стоит отметить, что коронавирус в Европе уже нанес большой урон автомобильному сегменту. Ранее уже сообщалось, что почти все автобренды временно приостановили сборку автомобилей и комплектующих.

Ferrari также закрыла свои заводы, а концерн FCA на неопределённое время остановил предприятия в Италии, Польше и Сербии.