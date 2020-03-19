Опубликованы цены на новый Kia Niro EV 2020 года

Изданию CarDirect удалось узнать, сколько будет стоить Kia Niro EV 2020 года. Данные про эту модель обнаружили во внутренних документах дилерского центра марки Kia.

Спецификации обновлённого Kia Niro EV пока держаться в секрете, но уже известно, что в США он будет стоить 39 090 долларов. Текущая версии кроссовера сейчас предлагается за 38 500 долларов.

Технически обновленный Kia Niro EV не изменится, но в нем добавят новую цифровую панель приборов, обновлённую светодиодную оптику и новую более эффективную систему подогрева блока аккумуляторов.