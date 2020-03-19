В Дубае найдены 10 новых Ford Excursion, простоявших на парковке 15 лет

На территории частной крытой парковки в Дубае были обнаружены внедорожники Ford Excursion. Все экземпляры находятся без движения около 15 лет, и как оказалось на них никто никогда не ездил.

Машины обнаружил фотограф Дэвид Чемберс, которому не удалось узнать, кто является владельцем американских автомобилей. Стоит отметить, что Ford Excursion официально не продавались в ОАЭ.

На парковке стоит 10 ед. рамных внедорожников Excursion, причем все машины не в самой дорогой комплектации.

Восемь авто с 6,8-литровым бензиновым 314-сильным мотором, а еще два внедорожника с дизельным 6,0-литровым V8 мощностью 329 л.с.

Ford Excursion создан на базе пикапа Ford F-250 Super Duty. Длина внедорожника 5758 мм, и это один из самых больших автомобилей марки Ford.