Созданием внедорожника занималась компания «ВИС-Авто», а это дочерняя компания «АвтоВАЗа», которая занимается разработкой автомобилей на базе Lada.

Новинкой стала Lada 4×4 для езды по лёгкой топи болот, пишет портал Lada4x4.net, в распоряжении которого оказались фотографии внедорожника с шинами низкого давления.



В основе машины лежит пикап ВИС-23461. Как называется новая модель пока неизвестно, но она создана на базе версии со старым салоном. В серийное производство особый пикап пойдет с обновленным салоном.

«Злой» внедорожник Lada 4×4 от «ВИС-Авто» получил расширители колёсных арок, дополнительное освещение и бортовые редукторы. Мотор в продемонстрированном автомобиле стандартный – 1.7 л. мощностью 83 л.с.