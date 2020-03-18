Lexus представил первый в мире «татуированный» Lexus UX



Как рассказали в компании, для реализации нового проекта были принято решение использовать кроссовер Lexus UX, на кузов которого нанесли традиционный для Японии узор в виде карпов кои.

Нанесением «татуировок» занимался лондонский тату-мастер Клаудия Де Сабе. Для того, чтобы нанести узор и создать эскизы, потребовалось почти 6 месяцев.

Сначала Клаудия Де Сабе на кузове белого кроссовера с помощью сверла наносила узоры, а затем вручную разукрасила автомобиль, используя для глубины штрихи из сусального золота.

На финальном этапе узоры покрыли прозрачным лаком. Представленный экземпляр не появится в продаже, но даже если бы он и был доступен для покупки, то стоимость составила бы около 11,3 млн рублей, в то время как обычный кроссовер оценен от 1 950 000 рублей в России.