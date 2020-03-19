Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на дороги общего назначения

Гиперкар Valkyrie начали тестировать на дорогах общего назначения, хотя до этого он проходил скоростные испытания на закрытом треке.

Британская компания Aston Martin вывела на дороги общего назначения свой инновационный гиперкар Valkyrie, который заметили в Нортгемптоншире.

Напомним, Valkyrie создан при содействии Red Bull Advanced Technologies и AF Racing. Модель выйдет ограниченным тиражом – 150 ед.

Стоимость гиперкара составляет 4,5 млн долларов. Силовой агрегат машины выдает 1 146 лошадиных сил. В Aston Martin изначально планировали выпустить менее 60 ед. Valkyrie, но спрос на модель оказался очень большой, поэтому тираж был увеличен.