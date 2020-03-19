Гиперкар Valkyrie начали тестировать на дорогах общего назначения, хотя до этого он проходил скоростные испытания на закрытом треке.
Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на дороги общего назначения
19.03.2020 08:40
10 0
Британская компания Aston Martin вывела на дороги общего назначения свой инновационный гиперкар Valkyrie, который заметили в Нортгемптоншире.
Напомним, Valkyrie создан при содействии Red Bull Advanced Technologies и AF Racing. Модель выйдет ограниченным тиражом – 150 ед.
Стоимость гиперкара составляет 4,5 млн долларов. Силовой агрегат машины выдает 1 146 лошадиных сил. В Aston Martin изначально планировали выпустить менее 60 ед. Valkyrie, но спрос на модель оказался очень большой, поэтому тираж был увеличен.
Комментарииcomments powered by HyperComments