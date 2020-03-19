Audi получила ОТТС на новые версии Audi A6 и A7

Audi в России сертифицировала новые версии A6, A7, S6, S7 и A6 allroad quattro. Одобрение типа транспортного средства действует с 16 марта 2020 года, но когда машины появятся у дилеров пока неизвестно.

Седан S6 и лифтбек S7 сертифицированы с 2,9-литровым TFSI мощностью 450 л.с. при 600 Нм крутящего момента, а такой агрегат уже устанавливают и в Audi RS4 и RS5.

Привод у сертифицированных для российского рынка моделей будет исключительно полный, а в качестве трансмиссии будет предлагаться только восьмиступенчатый «автомат».

Audi A6 и A7 будет доступен с 249-сильный турбодизелем объёмом три литра. В ОТТС еще внесли гибридную версию A6 allroad quattro с 3,0-литровым агрегатом, полным приводом и пневматической подвеской.

Когда будут озвучены цены на сертифицированные версии пока неизвестно.