Росстандарт 18 марта объявил об отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправят легковушки американской марки.

Речь идет о моделях Mondeo и Ranger. Ford отзывает на территории РФ более 18 тысяч автомобилей, среди которых 9 318 экземпляров Ford Mondeo, проданных в период с марта 2015 года по декабрь прошлого года, и 9 130 ед. Ranger, реализованных с февраля 2004 по декабрь 2012 года.

У Mondeo с коробкой передач 6F35 требуется замена втулки троса и установка защитной крышки.

Причиной отзыва Ford Ranger является необходимость установки модифицированных устройств для срабатывания надувной подушки безопасности водителя и пассажира.

Все работы в рамках отзыва будут проведены для владельцев бесплатно.