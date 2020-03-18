На какие проблемы указывает запах гари в салоне автомобиля

Запах гари в салоне автомобиля может появится по множеству причин, но не все они указывают на то, что нужно ехать на станцию техобслуживания.

Как пишет «АиФ», автовладельцу стоит насторожится, если неприятный запах появился в новом автомобиле.

При этом в новом авто запах гари чаще всего возникает во время агрессивной езды на авто, которое еще не прошло обкатку.

Часто появляются неприятные запахи при езде в дождливую погоду. Особенно часто это происходит при попадании воды в горячую выхлопную систему, в которой она начинает перемешиваться с маслом и активно испарятся, создавая запах гари.

Еще неприятный запах в салон проникает от механической трансмиссии во время высокой нагрузки на нее.

Эксперты советуют при появлении запаха проверить электропроводку и сальники двигателя.