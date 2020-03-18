Рассекретили бразильскую версию Chevrolet Tracker

General Motors в Южной Америке анонсировала новое поколение кроссовера Chevrolet Tracker. Эта модификация в Китае появилась еще в прошлом году, а теперь она добралась на другой континент.

Новый Chevrolet Tracker будет собираться в Бразилии, тогда как предыдущее поколение поставляли на этот рынок из Мексики.

Внешне южноамериканский Tracker ничем не отличается от китайской версии, но у него будет другое оборудование.



На сайте американской компании указали два мотора – 1.0 и 1.2 л.с. Отдача первого составляет 116 л.с., а второго — 133 л.с.

Трансмиссия будет предлагаться механическая и автоматическая. На бразильском рынке новый Tracker полноценно представят летом.

Сейчас известно, что будет доступно четыре комплектации. Базовую оценили от 89 900 реалов (1,4 млн рублей), самая дорогая обойдется в 112 000 реалов (1 708 000 рублей).

Топовая версия получит камеру заднего обзора, систему автоматического торможения, климат-контроль, автопарковщик и беспроводную зарядку.

В базовой версии будет 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, кондиционер, шесть подушек безопасности и Wi-Fi.

В России Chevrolet Tracker тоже может появится, но скорее всего прошлого поколения, а поставлять его будут из Узбекистана.