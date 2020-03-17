Илон Маск в Твиттере сообщил о начале поставок электрических кроссоверов Model Y с опережением графика.
Tesla начала поставки первых партий кроссоверов Model Y
17.03.2020 20:30
11 0
Отгрузку автомобилей начали без задержек несмотря на пандемию коронавируса. Первые партии отправили покупателям в США.
Глава Tesla выразил надежду, что Model Y будет пользоваться хорошим спросом не только на американском, но и на других рынках.
Первыми в дилерские центры поступают топовые версии кроссовера Performance, тогда как базовые версии появятся позднее.
Самые дорогие конфигурации имеют запас хода в 450 км, а разгоняться они могут за 3,5 секунды до 100 км/ч.
Model Y deliveries begin!https://t.co/ZhuiM5MTOf pic.twitter.com/3gX6MBPmhp
— Tesla (@Tesla) March 16, 2020
Названа стоимость нового кроссовера Tesla Model Y для России
Комментарииcomments powered by HyperComments