Составили топ-10 автомобилей сегмента SUV до 900 тысяч рублей

Специалисты сайта «Цена Авто» продолжают публиковать рейтинги автомобилей, которые стоят на рынке дешевле других.

На этот раз специалисты рассказали о моделях кроссоверов, представленных на рынке стоимостью до 900 тыс. рублей.

В списке указывали базовую стоимость кроссоверов и все они имеют механическую трансмиссию и переднеприводную систему.

Так, открывает рейтинг российский внедорожник LADA 4×4, предлагаемый по цене от 553 900 рублей, то речь идет о трехдверном варианте. Вторым оказался Chevrolet Niva, оцененный в 670 000 рублей минимум.

В тройку лидеров входит Chery Tiggo 3 с ценником от 739 900 рублей, а на четвертом и пятом месте располагаются Renault Duster и УАЗ «Хантер».

Их дилеры предлагают по цене от 741 000 и 752 000 рублей соответственно. Далее в списке еще оказались: LADA XRAY Cross (767 900 руб.), УАЗ «Патриот» (835 000 руб.), Brilliance V3 (839 000 руб.), Changan CS35 (869 900 руб.) и Chery Tiggo 4 (899 900 руб.).