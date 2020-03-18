Продажи нового кроссовера Changan Uni-T начнутся летом

Changan в Китае представила новый кроссовер Uni-T. Эту модель готовили к презентации на Женевском автосалоне, но из-за его отмены показ провели на домашнем рынке.

Changan Uni-T это первый кроссовер серии, а также первая модель компании с автопилотом третьего уровня, который позволяет в автоматическом режиме вести автомобиль на трассе.

В целом серия Uni у Changan будет самая передовая, так как в ней китайский производитель будет устанавливать самые лучшие технологии.

Представленный кроссовер получил 17 датчиков, расположенных по всему периметру кузова, а также установлено шесть камер.

По заявлению компании, автопилот тестировали с 2016 года. В общей сложности тестовые беспилотные прототипы в Китае проехали более 50 млн километров.

Длина Changan Uni-T составляет 4515 мм, колесная база – 2710 мм. Модель выполнена в новом дизайне, который ничего общего не имеет с дизайном других моделей марки.



В салоне кроссовера установили единый большой экран, который разделен на панель приборов и мультимедийный дисплей, а еще есть камера, постоянно следящая за глазами водителя.

В салоне Changan Uni-T использовали премиальные материалы, а обивку сидений выполнили натуральной кожей наппа.



Под капотом кроссовера установили 1,5-литровый 180-сильный турбомотор и семиступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями. Привод для «паркетника» будет доступен только передний.



Changan Uni-T в Китае будет предлагаться по предварительной цене от 17 до 22 тысяч долларов. Точные цены станут известны только ближе к старту продаж, а их запланировали на июнь.