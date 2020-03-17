Бренд Qoros вернется на рынок с новым кроссовером

У бренда Qoros ранее были амбициозные планы, так как компания основанная Chery и Kenon, планировала покорить китайский и европейский рынок.

В 2013 году был представлен седан Qoros 3, а позже появился кроссовер Qoros 5, но эти модели так и не привлекли покупателей.

Продажи были очень низкими, поэтому в 2018 году марку продали холдингу Baoneng Group. Они решили не «закупоривать» бренд и выпустить кроссовер, который будет востребован на рынке.

Новый прототип кроссовера бренда Qoros под управлением Baoneng Group был замечен в Китае.

Машина от посторонних глаз скрыта под камуфляжной защитой, при этом видно оптику и датчики для адаптивного круиз-контроля.



Позже Baoneng Group опубликовала официальное изображение салона будущего кроссовера Qoros, в котором будет установлен большой экран мультимедийной системы, цифровая панель приборов и руль со скошенной нижней частью.

Количество кнопок в салоне «паркетнника» будет сведено к минимуму. Презентация кроссовера от Qoros состоится в 2020 году.