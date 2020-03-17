Продажи люксовых автомобилей в РФ выросли на треть

Российские аналитики рассказали о продажах новых автомобилей сегмента Luxury по итогам февраля.

В отчетный период россияне купили 100 люксовых автомобилей, а этот результат оказался на 33,3% больше.

По-прежнему лидером по продажам является Mercedes-Benz Maybach S-Class, реализованный в количестве 46 экземпляров. Также было продано 23 единиц Bentley, 15 шт. Rolls-Royce, 9 экз. Lamborghini, 6 ед. Maserati и 1 шт. Aston Martin.

Традиционно лидерами среди регионов по продажам машин этого сегмента остаются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.