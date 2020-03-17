В РФ начались продажи спецверсии Lexus LX 570 Black Vision

В РФ стартовали продажи спецверсии Lexus LX 570 Black Visio, а это самая дорогая версия внедорожника и купить ее можно за 8 194 000 рублей.

Спецверсия Black Visio от обычного Lexus LX 570 отличается 21-дюймовымми эксклюзивными колесными дисками, затемнённой оптикой и темной радиаторной решеткой.

Дверные ручки, накладки на корпуса боковых зеркал, рейлинги в Lexus LX 570 Black Visio выполнены в черном цвете.



Помимо черных внешних элементов, внедорожник отличается черным салоном, выполненным из натуральной кожи.

Под капотом спецверсии устанавливается 5,7-литровый мотор мощностью 367 л.с., а еще предлагается 4,5-литровая дизельная версия, которая выдает 272 л.с. Обычная версия флагманского внедорожника Lexus LX 570 доступна по цене от 6 861 000 рублей.