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Volkswagen показал новый пикап Amarok

Новости
17.03.2020 19:10
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Пикап нового поколения разрабатывается совместно со специалистами компании Ford.


Уже скоро состоится презентация новинки, так как компания начала тизерить ее. Volkswagen показал новый пикап Amarok на официальном эскизе, отметив что это будет один из первых проектов, реализованных совместно с Ford.

Уже известно, что новый Amarok будет иметь такие же узлы и агрегаты, как у нового Ford Ranger.

Концепт автомобиля могут показать в конце этого или в начале следующего года, но выход на рынок состоится в 2022 году.

В дальнейшем Volkswagen совместно с американской компанией выпустит и новый Ford Transit, который будет иметь детали от Volkswagen Caddy.

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