

Уже скоро состоится презентация новинки, так как компания начала тизерить ее. Volkswagen показал новый пикап Amarok на официальном эскизе, отметив что это будет один из первых проектов, реализованных совместно с Ford.

Уже известно, что новый Amarok будет иметь такие же узлы и агрегаты, как у нового Ford Ranger.

Концепт автомобиля могут показать в конце этого или в начале следующего года, но выход на рынок состоится в 2022 году.

В дальнейшем Volkswagen совместно с американской компанией выпустит и новый Ford Transit, который будет иметь детали от Volkswagen Caddy.