Пикап нового поколения разрабатывается совместно со специалистами компании Ford.
Volkswagen показал новый пикап Amarok
17.03.2020 19:10
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Уже скоро состоится презентация новинки, так как компания начала тизерить ее. Volkswagen показал новый пикап Amarok на официальном эскизе, отметив что это будет один из первых проектов, реализованных совместно с Ford.
Уже известно, что новый Amarok будет иметь такие же узлы и агрегаты, как у нового Ford Ranger.
Концепт автомобиля могут показать в конце этого или в начале следующего года, но выход на рынок состоится в 2022 году.
В дальнейшем Volkswagen совместно с американской компанией выпустит и новый Ford Transit, который будет иметь детали от Volkswagen Caddy.
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