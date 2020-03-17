Внешность Volkswagen Nivus раскрыли до премьеры



Там, автопроизводитель частично показал салон кроссовера Volkswagen Nivus.

Но уже сегодня в сети распространили новое изображение с новинкой, которое по всей видимости добыли из онлайн-презентации.

Купеобразный кроссовер, как известно, будет сначала представлен в Южной Америке весной этого года. В 2021 году состоится премьера и выход автомобиля в странах Европы.

Что касается внешности, то судя по изображению новинка получит дизайнерские решения от старшего T-Roc.