Новый кроссовер немецкой марки накануне показали в официальном видео, опубликованном компанией.
Внешность Volkswagen Nivus раскрыли до премьеры
17.03.2020 18:45
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Там, автопроизводитель частично показал салон кроссовера Volkswagen Nivus.
Но уже сегодня в сети распространили новое изображение с новинкой, которое по всей видимости добыли из онлайн-презентации.
Купеобразный кроссовер, как известно, будет сначала представлен в Южной Америке весной этого года. В 2021 году состоится премьера и выход автомобиля в странах Европы.
Что касается внешности, то судя по изображению новинка получит дизайнерские решения от старшего T-Roc.
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