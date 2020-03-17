Машины Ford научили различать границы дорог без разметки

Все современные системы полуавтоматичееского и автоматического пилотирования ориентируются на дороге благодаря разметке.

Но, как правило, на загородных дорогах ее нет, и система не способна понимать, где границы дороги.

В Ford решили исправить этот недостаток и научили автоматизированную систему различать дорожное покрытие и понимать, где обочина.

Американская компания представила систему Road Edge Detection (RED), которая скоро станет частью системы удержания в полосе, а предлагать ее будет для кроссоверов Focus, Kuga и Puma.



RED работает благодаря камере, расположенной под салонным зеркалом. Она способна видеть дорогу на 50 метров вперед на скорости до 113 км/ч.

Автоматическая система анализирует структуру дорожного покрытия и переходы, а на основе полученных данных определяются границы дороги и в случае отклонения происходит автоматическое подруливание.

В компании отметили, что RED хорошо работает не только днем, но и в темное время суток.

