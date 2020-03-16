Ford к концу года выпустит новый семиместный внедорожник

Американская компания в Китае тестирует новый внедорожник, который предназначен для местного рынка и будет представлен ближе к концу 2020 года.



Какое название получит новинка пока неизвестно, но есть данные, что автомобиль будет семиместным внедорожником, дизайн которого выполнят в фирменной стилистике бренда.

Новая модель встанет на конвейер совместного предприятия Jiangling-Ford.

Судя по фотографиям в движение внедорожник будет приводиться 4-цилиндровым агрегатом объёмом два литра, пару которому составляет 8-ступенчатая автоматическая КП.

Новый автомобиль от Ford будет полноприводным. Другие подробности к сожалению не раскрываются.