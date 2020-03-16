Американская компания в Китае тестирует новый внедорожник, который предназначен для местного рынка и будет представлен ближе к концу 2020 года.
Ford к концу года выпустит новый семиместный внедорожник
16.03.2020 22:31
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Какое название получит новинка пока неизвестно, но есть данные, что автомобиль будет семиместным внедорожником, дизайн которого выполнят в фирменной стилистике бренда.
Новая модель встанет на конвейер совместного предприятия Jiangling-Ford.
Судя по фотографиям в движение внедорожник будет приводиться 4-цилиндровым агрегатом объёмом два литра, пару которому составляет 8-ступенчатая автоматическая КП.
Новый автомобиль от Ford будет полноприводным. Другие подробности к сожалению не раскрываются.
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