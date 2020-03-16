Составили топ-10 самых доступных хэтчбеков российского рынка

Эксперты сайта «Цена Авто» опубликовали новый рейтинг, в котором указали самые доступные хэтчбеки на российском рынке по состоянию на март 2020 года.

В списке числится 10 моделей, а первой из них стала Лада Гранта в кузове хэтчбек, которая предлагается по цене от 506 500 рублей.

Именно этот автомобиль является самым доступным хэтчбеком российского рынка.

Datsun mi-DO стал вторым в списке с ценником от 529 000 рублей, а в тройке самых дешевых хэтчбеков располагается Renault Sandero.

Его стоимость составляет 596 000 рублей минимум. Еще в топ-10 оказались:

Ravon R2 (639 000 руб.),

LADA XRAY (659 900 руб.),

KIA Picanto (700 000 руб.),

KIA Rio X-Line (899 900 руб.),

Smart ForFour (910 000 руб.),

Fiat 500 (1 090 000 руб.),

KIA Ceed (1 094 900 руб.).