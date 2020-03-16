Эксперты сайта «Цена Авто» опубликовали новый рейтинг, в котором указали самые доступные хэтчбеки на российском рынке по состоянию на март 2020 года.
Составили топ-10 самых доступных хэтчбеков российского рынка
16.03.2020 22:27
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В списке числится 10 моделей, а первой из них стала Лада Гранта в кузове хэтчбек, которая предлагается по цене от 506 500 рублей.
Именно этот автомобиль является самым доступным хэтчбеком российского рынка.
Datsun mi-DO стал вторым в списке с ценником от 529 000 рублей, а в тройке самых дешевых хэтчбеков располагается Renault Sandero.
Его стоимость составляет 596 000 рублей минимум. Еще в топ-10 оказались:
Ravon R2 (639 000 руб.),
LADA XRAY (659 900 руб.),
KIA Picanto (700 000 руб.),
KIA Rio X-Line (899 900 руб.),
Smart ForFour (910 000 руб.),
Fiat 500 (1 090 000 руб.),
KIA Ceed (1 094 900 руб.).
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