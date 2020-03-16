В агентстве «Автостат» подвели итоги продаж новых электрокаров за прошлый месяц.
Рынок новых электромобилей в РФ упал на 42% по итогам февраля
16.03.2020 22:25
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Если в прошлом году сегмент электромобилей показывал положительную динамику, то ситуация в этом году изменилась.
Рынок новых электромобилей в РФ упал на 42% по итогам февраля, когда было продано всего 15 автомобилей.
В первые два месяца года отрицательная динамика составила 27,7%.
В феврале россияне купили 6 автомобилей марки Tesla, один экземпляр Hyundai, и по четыре Jaguar и Nissan.
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