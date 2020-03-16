В агентстве «Автостат» подвели итоги продаж новых электрокаров за прошлый месяц.

Если в прошлом году сегмент электромобилей показывал положительную динамику, то ситуация в этом году изменилась.

Рынок новых электромобилей в РФ упал на 42% по итогам февраля, когда было продано всего 15 автомобилей.

В первые два месяца года отрицательная динамика составила 27,7%.

В феврале россияне купили 6 автомобилей марки Tesla, один экземпляр Hyundai, и по четыре Jaguar и Nissan.