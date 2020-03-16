Росстандарт 16 марта опубликовал информацию о новой отзывной кампании, которая затрагивает автомобили японской марки.

Как говорится в сообщении ведомства Toyota отзывает в России более 200 автомобилей Toyota Prius. Отзывными стали 224 автомобиля, проданные в период с августа 2016 года по июнь 2017 года.

Причиной необходимости проведения сервисной акции названа система оповещения о не пристегнутом ремне безопасности, расположенном в замке ремня безопасности.

Дело в том, что существует вероятность износа контактов и их замыкания продуктами износа при длительной эксплуатации автомобиля.

То есть даже если водитель будет пристегнут, сигнальная лампа все равно будет информировать о непристегнутом ремне.

В рамках отзыва владельцам автомобилей проведут замену ремня безопасности водителя.