В Шотландии найдена свалка со старыми автомобилями Lada

Машины принадлежат авторазборке и находятся на заброшенных площадках. Среди автомобилей на площадке есть Нивы и Самары без некоторых деталей и комплектующих.

У старых автомобилей Лада в Шотландии, да и в Великобритании до сих пор есть свои поклонники, поэтому подобные свалки там существуют до сих пор.

Стоит отметить, что в свое время отечественные машины пользовали большим спросом в указанных странах, но уже в 1997 году их популярность упала и «АвтоВАЗ» прекратил продажи своих машин.