Volkswagen показала новый тизер кроссовера Nivus на базе Polo

Немецкая компания продолжает подогревать интерес поклонников к своей новой модели.

Автопроизводитель распространил в сети новый тизер, в котором показала салон новинки. Разработкой модели занимается бразильское подразделение.

Кросс-купе будет создано на платформе MQB A0, а расстояние между осями составит 2 560 мм.

Также автопроизводитель обещает много новых систем и функций, а еще в модели будет мультимедийная система, разработанная бразильскими специалистами.

Кроме этого в интерьере будет цифровая панель приборов и большой сенсорный экран.

Информацию о моторной гамме не раскрывают, но предполагается, что одним из двигателей станет литровый агрегат как у Polo.

Среди КП будет механика или 8-скоростной автомат.

Система привода будет только на переднюю ось. Предварительная стоимость составит от 1,15 до 1,22 млн рублей в эквиваленте.