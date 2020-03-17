В России стартовали продажи седана BMW 2-Series Gran Coupe

Баварская компания объявила о старте продаж своего самого доступного седана — 2-Series Gran Coupe.

На российском рынке новинка будет конкурировать с Mercedes-Benz CLA. Заказать ее можно по цене от 1 990 000 рублей.

Российский офис BMW объявил о старте продаж новой «четырехдверки», которую впервые представили в прошлом году в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.

BMW 2-Series Gran Coupe в версии 218i Online Edition при внесении предоплаты на официальном сайте марке стоит от 1 990 000 рублей.

Через сайт модель предлагается в фиксированной комплектации с 1,5-литровым 140-сильным мотором и роботизированной коробкой передач.

В фиксированной комплектации предлагают 17-дюймовые колесные диски, спортивные кресла и светодиодную оптику.

При покупке BMW 2-Series Gran Coupe через дилерский центр стоимость седана составляет от 2 330 000 рублей.

Самая мощная версия — M235i xDrive оснащена ДВС с 306-сильной отдачей и восьмискоростным «автоматом».

Цена этой версии начинается от 3 560 000 рублей. Напомним, BMW 2-Series Gran Coupe разработан на переднеприводной платформе.