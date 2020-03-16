Моторные масла и их разновидности

Срок службы автомашины напрямую зависит от бережности обращения с ее мотором. Одна из важнейших составляющих надлежащего ухода за этим агрегатом – правильный подбор смазки для мотора.

Практические рекомендации по выбору масла

Любой автомобилист знает, что надлежащий уход за двигателем предусматривает своевременную замену масла в нем. Узнать подробнее про моторные масла можно ниже:

Допуск автопроизводителя. Первым делом при выборе масла необходимо изучить содержание сервисной книжки авто, где приведены рекомендации по его использованию. Ту же саму информацию могут предоставить официальные дилеры бренда или поставщики запчастей для авто.

Предыдущее масло в моторе. Если машина покупается на вторичном рынке, то следует уточнить у ее прежнего владельца, какое моторное масло использовалось им в последний раз. Дело в том, что некоторые моторные масла вступают друг с другом в химическую реакцию, отрицательно сказывающуюся на функционировании мотора. Если такую информацию раздобыть не удалось, то замену масла можно выполнять лишь после промывки мотора.

Следует выбрать вид, класс и вязкость смазки, руководствуясь при этом рекомендациями автопроизводителя.

Классификация смазок по SAE

Главной характеристикой моторного масла служит вязкость. В классификации по SAE предусмотрены обозначения из двух чисел, разделенных буквой W. Первые цифры показывают на самую низкую температуру, при которой есть возможность провернуть мотор. Число после буквы W указывает на допустимые пределы изменения вязкости при температуре сто градусов по Цельсию. При пробеге авто меньше половины от максимального следует использовать масла классов 5W30 либо 0W20. Если пробег авто превышает 50% от максимального, то нужно отдать предпочтение смазке класса 5W40.

Классификация смазок по API

Согласно этой классификации, в категорию «S» входят смазки, рассчитанные на бензиновые моторы, в категорию «С» – рассчитанные на дизельные моторы. Для указания на уровни эксплуатационных качеств по API служит вторая буква в порядке повышения качества: чем больше она удалена от первой буквы алфавита, тем выше класс. Так, смазка класса SG имеет более высокое качество, чем смазка класса SA, но менее высокое качество, чем смазка класса SN. Универсальные смазки обозначаются двойной маркировкой, к примеру, SL/CD.

Число видов моторных смазок весьма велико, поэтому выбор наиболее подходящей для конкретного автомобиля среди них может быть сложным. Приведенная выше информация поможет облегчить решение проблемы выбора, если правильно ее использовать.