В настоящее время на крупных промышленных предприятиях и в складской деятельности повсеместно применяются вилочные погрузчики самых разных видов. Из-за обилия моделей выбрать среди них подходящее изделие непросто.

Главные плюсы вилочных погрузчиков

Численность моделей вилочных погрузчиков измеряется многими сотнями. Они классифицируются на серии, исходя из грузоподъемности и типа двигателя. Получить более подробную информацию об этом оборудовании можно на сайте vaer.com.ua. В числе его важнейших преимуществ внимания заслуживают такие особенности:

Благодаря наличию контроллера в электрических устройствах и усовершенствованной АКПП в дизельных устройствах регулирование скорости производится плавно.

С использованием множества индикаторов, которыми оборудован вилочный погрузчик, операторы имеют возможность полностью контролировать его состояние.

Конструктивные особенности мачты позволяют осматривать окружение с водительского места на 360 градусов.

В отапливаемой кабине имеется регулируемое кресло с ремнем безопасности. Наиболее мощные погрузчики оснащены закрытой кабиной.

Возможна замена мачты в целях повышения предела поднятия груза. Вдобавок мачта может быть защищена специальной решеткой.

При наличии желания у покупателя на данное оборудование могут устанавливаться разнообразные дополнительные устройства – искрогасители, вентиляторы, покрышки повышенной эластичности и др.

К главным плюсам дизельных погрузчиков относятся их неприхотливость, отличные технические параметры и экономичность. Установка дизельных силовых агрегатов с большим крутящим моментом осуществляется на модели, грузоподъемность которые превышает три тонны. Достоинства электрических погрузчиков состоят в экономичности, прекрасной маневренности, отсутствии выхлопных газов и оглушительного шума.

Недостатки вилочных погрузчиков

Хотя недостатки, присущие вилочным погрузчикам, немногочисленны, их нельзя не учитывать. Один из них состоит в том, что предельная грузоподъемность этой техники ограничена девятью тоннами. Другой заключается в отсутствии гидравлического насоса переменной мощности, вследствие чего при поднятии легких грузов уменьшить расход горючего или электричества невозможно.

Таким образом, вилочные погрузчики представляют собой неотъемлемую составляющую технического оснащения большинства крупных предприятий и складов. При их выборе надо учитывать не только технические параметры, но и показатель стоимость/качество.