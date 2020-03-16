Сигнализация с автозапуском: роскошь или необходимость

С каждым годом количество угонов и грабежей автомобилей неуклонно растет. Чтобы не пополнять грустную статистику, автовладельцы предпочитают пользоваться противоугонными системами. Они выпускаются разными производителями, поэтому каждый может выбрать для себя подходящий вариант по цене, качеству, функционалу и другим параметрам. Одной из дополнительных опций автосигнализации является запуск двигателя в дистанционном режиме. Преимущество этой функции в том, что владелец может предварительно перед поездкой прогреть машину.

Назначение и принцип работы автозапуска

Все сталкиваются с ситуацией, когда в холодное зимнее утро нужно прогреть двигатель, промерзнув в салоне автомобиля не менее 5–10 минут. Такая функция, как подогрев сидений, снижает вероятность замерзания водителя, но затраты времени приводят к опозданию сотрудника на работу. Для повышения удобства производители автосигнализаций предусмотрели полезную функцию – автозапуск двигателя с целью предварительного его прогрева перед поездкой.

Принцип работы автоматического запуска мотора от брелока охранной сигнализации заключается в следующем:

Блок подключается к системе зажигания посредством датчиков и реле.

На пульте имеется команда, при которой происходит автоматический запуск мотора.

Перед пуском проверяется состояние автомобиля. Потом запускается стартер.

После этого машина продолжает находиться под сигнализацией. Такая функция стала очень популярной и востребованной. Многие владельцы иномарок устанавливают охранные системы с опцией автоматического пуска мотора.

Условия автозапуска

Чтобы завести двигатель автомобиля дистанционно, следует нажать комбинацию кнопок на пульте управления противоугонной системы. Это основной способ пуска мотора, но не единственный, ведь не исключены случаи, когда автовладелец забывает выполнить даже эти действия. Старт может быть автоматическим при соответствующих условиях:

программный способ (требуется выставить время или задействовать таймер);

при снижении заряда аккумулятора, что предотвращает вероятность его выхода в ноль;

при соответствующей температуре воздуха в салоне или под капотом.

Управление системой может осуществляться не только с пульта, но и через смартфон при условии наличия GSM-модуля. Владельцы, решившие установить сигнализацию с автозапуском, должны иметь в виду, что положение рычага КПП при парковке нужно переводить в нейтральное положение. Машина должна оставаться на ручнике.

Достоинства сигнализации с автозапуском

Дополнительная опция в функционале противоугонной системы характеризуется следующими преимуществами:

Предварительная подготовка ТС к поездке (исключаются затраты времени на прогрев мотора).

Отсутствие проблем с запуском двигателя даже в сильные морозы.

Увеличение срока службы мотора, так как силовой агрегат не переохлаждается. Износ его деталей происходит менее интенсивно.

Минусы дополнительной функции проявляются в виде увеличения расхода топлива, ускоренного износа двигателя (при условии продолжительного его функционирования на холостом ходу). Данные недостатки являются практически незаметными на фоне всех достоинств, поэтому многие приобретают сигнализацию с автозапуском.

Выбор охранного оборудования и особенности его монтажа

Если планируется покупка сигнализации с автоматическим запуском мотора, тогда немаловажным является момент правильного ее выбора. Для начала нужно убедиться, что функция будет исправно работать на автомобиле. Иначе рискуете потратиться на бесполезную опцию в охранном оборудовании.

Если ТС поддерживает такую функцию, значит, нужно решить, каким способом будет выполняться пуск двигателя:

с брелока;

автоматически по таймеру;

по датчикам;

с мобильного телефона.

Выбор соответствующей модели противоугонного оборудования лучше доверить специалистам, что позволит пользоваться установкой в полной мере. Ее монтаж тоже требует профессионального подхода, иначе возникает риск не только испортить дорогостоящую охранную систему, но еще и вывести из строя электронику автомобиля.