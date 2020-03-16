Вентилятор охлаждения — незаменимая деталь автомобиля



Во время работы силовая установка автомобиля вырабатывает избыточное тепло, которое должно быть удалено в атмосферу, в противном случае есть риск перегрева мотора и выход автомобиля из строя. За отвод тепла и охлаждение силовой установки отвечает вентилятор охлаждения двигателя. В современных моделях авто используются вентиляторы с электрическим приводом, поскольку такие устройства отличаются более высокой эффективностью. Они изменяют интенсивность обдува в зависимости от температуры мотора (степень нагрева силовой установки определяется по данным, которые поступают от датчиков и сенсоров).

Составные элементы устройства

Конструктивно вентилятор радиатора состоит из следующих элементов:

блок управления;

крыльчатка;

кожух;

привод.

Основным элементом является блок управления, в котором происходит замыкание контактов на электромоторе, когда температура двигателя достигла критического значения. После охлаждения двигателя контакты размыкаются. Кожух задает направление воздушного потока, благодаря нему обдувается сам двигатель, что гарантирует высокую эффективность охлаждения. За образование воздушного потока отвечает крыльчатка, вращение которой приводит в движение воздушные массы. Лопасти крыльчатки изготавливаются из пластмассы методом штампования, со ступицей она соединяется посредством клепаного соединения.

Симптомы неполадок вентилятора охлаждения

Как и любые другие устройства, вентиляторы охлаждения радиатора в процессе эксплуатации могут выходить из строя. Определить поломки этой детали можно по следующим признакам:

увеличение шума работающего устройства;

несвоевременное включение;

устройство не включается при перегреве мотора;

постоянная работа.



Игнорировать эти признаки категорически не рекомендуется, так как неисправности вентилятора могут привести к фатальным поломкам, устранение которых потребует значительных временных и финансовых затрат. Чтобы избежать их, нужно при появлении первых признаков оперативно произвести замену самого вентилятора. При выборе элемента охлаждения двигателя нужно учитывать марку автомобиля – например, почитатели южнокорейской марки могут приобрести вентилятор охлаждения Киа. Также необходимо учитывать мощность устройства, так как она может варьироваться в зависимости от года выпуска изделия. Часто бывает так, что оригинальный вентилятор имеет меньшую мощность, чем обновленные модели, что позволяет обеспечить более высокую эффективность охлаждения.