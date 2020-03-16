Bentley заменит флагманский Mulsanne большим кроссовером

Новый кроссовер в модельном ряду расположится на ступень выше Bentayga и будет новым флагманом, после того, как седан Mulsanne снимут с производства.

Разработку нового большого кроссовера уже подтвердили в компании.

Новая модель, название которой пока не раскрывают, будет полноразмерным автомобилем, да и к тому же она окажется роскошнее и вместительнее, чем Bentayga.

Учитывая слова представителя компании, можно предположить, что речь идет все-таки не об абсолютной новой модели, а роскошном варианте Bentayga.

Правда новинка будет отличаться увеличенными габаритами и расширенным списком оборудования, а также дополнительными возможностями персонализации.

Никаких других подробностей о проекте информации пока нет.